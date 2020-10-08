Сразу 10 смертей из-за коронавируса подтвердили на Алтае

Всего в регионе с начала пандемии скончались 557 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки подтвердили сразу 10 летальных исходов из-за коронавируса, три из которых напрямую связаны с новой инфекцией. Всего в регионе с начала пандемии скончались 557 человек.

Как пишет оперштаб, из общего числа смертельных исходов 246 наступили от коронавируса, 307 – по другим причинам. Экспертам предстоит установить причины смерти еще четверых зараженных.

По данным на 8 октября, в регионе выявлено 14 711 случаев инфицирования, 12721 человек уже вылечился. В госпиталях лечатся сейчас 1423 пациента с ковидом и 1378 человек с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией. Также 10 больных коронавирусом и 2854 бессимптомных вирусоносителя лечатся и наблюдаются у медиков на дому.

- Минздрав края за прошедшие сутки развернул в медучреждениях еще 60 коек. Всего их теперь 3258. Из них с кислородом 1610, с ИВЛ 410. Таким образом, свободных коек – 355, - пояснили в штабе.

Всего на коронавирус в регионе обследовано более 526 тысяч человек.

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