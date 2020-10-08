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Общество

В барнаульской сети частных клиник проводят обыски

На работу медучреждений это не повлияло
Анна Перевощикова
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На работу медучреждений следственные действия не повлияли

На работу медучреждений следственные действия не повлияли

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 8 октября, в сети барнаульских клиник «Добрый доктор» прошли обыски. Во всех трех филиалах сразу сотрудники краевого УФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия.

Как пишет «Банкфакс», на работу медучреждений следственные действия не повлияли.

- В филиалах проходили мероприятия, связанные с оценкой документов. К персоналу у силовиков не было никаких претензий, и никаких задержаний в этот день не производилось. С чем связано такое внимание к работе «Доброго доктора», в краевом УФСБ пока не уточнили, - пишет издание.

Вместе с тем, в алтайском Арбитраже идет разбирательство между сетью и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Алтайского края (ТФОМС). Согласно документации, Фонд требует взыскать с сети 30 млн рублей, в том числе 26,1 млн рублей – потраченные не по целевому назначению средства. Подробностей касательно траты этих средств нет. Следующее заседание должно состояться 15 октября.