В Барнауле стартует новый сезон искусствоведческих лекций «Сибирские ARTефакты»

Фото: Алтайская краевая библиотека имени Вячеслава Шишкова

Алтайская краевая библиотека имени Вячеслава Шишкова открывает новый сезон искусствоведческих лекций «Сибирские ARTефакты», который посвящен ярким творческим личностям и объединениям Сибири второй половины XX - начала XXI века.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, читать лекции будет член Союза художников России, доцент института искусств и дизайна АлтГУ Михаил Чурилов. Благодаря ему, слушатели познакомятся с современным изобразительном искусством Сибири.

Первая лекция, посвященная творчеству Николая Грицюка, пройдет 14 октября в 18:00 на третьем этаже библиотеки. Помимо этой, назначено еще шесть лекций:

- 11 ноября - «Андрей Поздеев: разговор об истине»;

- 9 декабря - «Сибирская неоархаика: духовное освоение пространства»;

- 13 января 2021 года - «Сибирский андеграунд: альтернативное сознание»;

- 10 февраля 2021 года - «Барнаульский андеграунд: искусство «столицы мира»;

- 10 марта 2021 года - «Юрий Эсауленко: эпицентр художественного андеграунда»;

- 14 апреля 2021 года - «Сибирский иронический концептуализм: мифологизация Сибири».