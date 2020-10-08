Жители двух Алтаев взяли 110 млн рублей по юбилейному предложению Россельхозбанка

С момента запуска специального предложения со сниженной процентной ставкой по потребительскому кредиту «Юбилейный», им воспользовались более 275 клиентов Алтайского регионального филиала Россельхозбанка. За 3 месяца действия специальных условий кредитования выдано порядка 110 млн рублей. В целом по России этим банковским продуктом воспользовалось более 10 тысяч клиентов РСХБ на сумму около 6,8 млрд рублей. Действие предложения «Кредит Юбилейный» с 1 октября продлено до нового года.

В рамках специального предложения «Кредит Юбилейный», приуроченного к празднованию 20-летия РСХБ, ставки по кредиту составляют от 5,9% годовых. Кредит можно оформить на сумму до 5 млн рублей на любые, цели либо рефинансировать ранее выданные в других банках кредиты с получением дополнительных средств на личные нужды на общую сумму до 3 млн рублей. Кредит выдается на срок до 7 лет.

Банк предлагает и другие интересные продукты для населения: рефинансировать накопленные кредиты разных банков на общую сумму до 3 млн рублей. Это могут быть потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты независимо от целей и наличия обеспечения. Преимущества рефинансирования состоят в снижении финансовой нагрузки через уменьшение ежемесячного платежа и ставки по кредиту. Объединение платежей по нескольким кредитам в один высвобождает время и снизит риск выхода на просрочку: выплачивать один кредит проще. Новый кредит от РСХБ без залога и поручительств по ставке от 7 % годовых дает возможность выбрать удобную дату платежа и схему погашения кредита, а также получить дополнительную сумму наличными и потратить ее на личные нужды.

«Для того, чтобы предварительно просчитать новый платеж Вы можете воспользоваться калькулятором на нашем сайте www.rshb.ru или обратиться в любой ближайший офис РСХБ за консультацией. Для Россельхозбанка кредитование населения является одним из приоритетных и широко востребованных направлений деятельности. В настоящий момент в Банке действует целый ряд продуктов с привлекательными процентными ставками и выгодными условиями кредитования, которые пользуются большим спросом у жителей Алтайского края и Республики Алтай», - прокомментировала Татьяна Руденко, заместитель директора Алтайского регионального филиала.

Заявку на любой из кредитов можно подать без посещения офисов Россельхозбанка: на официальном сайте Банка в сети Интернет, через Интернет-Банк или Мобильный банк клиента.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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