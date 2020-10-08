На Алтае 28 ветеранов ВОВ отметили 100-летний юбилей

Только в октябре 264 ветерана отменят юбилеи Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 100-летний юбилей в 2020 году отметили 28 ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала во время онлайн-конференции на сайте правительства региона. Всего же, по ее словам, в этом году среди ветеранов более двух тысяч юбиляров. Из них 264 отпраздную дни рождения в октябре.

- В Алтайском крае стало уже доброй традицией чествовать людей, достигших почтенного возраста, отмечать их заслуги и передавать теплые слова поздравлений в их адрес. В дни рождения мы вручаем нашим долгожителям персональные поздравления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и подарки от губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко, - добавляет министр.

Напомним, в октябре традиционно проводится месячник пожилого человека. Многие организации приглашают на свои мероприятия. Так в Барнаульском зоопарке для пенсионеров вход весь месяц бесплатный, а для сопровождающих – скидка.