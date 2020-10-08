Расследование дела о смерти подростка в Барнауле контролирует глава краевой полиции

Несовершеннолетний погиб под колесами КамАЗа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продолжается расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб 14-летний подросток. Ход дела поставил на личный контроль начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян.

Как ранее сообщалось, вечером 7 октября на улице Вологодская в районе дома №1 водитель 1998 года рождения на КамАЗе сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток скончался на месте происшествия от полученных травм.

- По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В рамках расследования назначены все необходимые исследования и экспертизы, в том числе – автотехническая, - отметили в пресс-службе краевой полиции.

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