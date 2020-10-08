На Алтае будут судить бывшего замдиректора школы за мошенничество

Во время предварительного следствия он признал вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Первомайском районе Алтайского края бывший заместитель директора школы предстанет перед судом. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

По данным регионального управления следкома, в 2018 году замдиректора по административно-хозяйственной части одной из школ ввел в заблуждение директора и главного бухгалтера: он якобы устроил граждан на летнюю работу в школе на должности технического и обслуживающего персонала.

- Однако данные трудовые функции сотрудниками не исполнялись, а заработная плата, начисляемая фиктивно трудоустроенным работникам, присваивалась обвиняемым и тратилась на личные нужды, - пояснили в СУ СК.

Всего мужчина похитил 54 тысячи рублей. Во время предварительного следствия он признал вину и возместил ущерб. Следователи завершили расследование и передали дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

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