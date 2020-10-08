В Барнауле увеличат число рейдов по соблюдению масочного режима

Накануне в краевой столице нашли очередных нарушителей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Накануне, 7 октября, в краевой столице нашли очередных нарушителей.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, проверку провели сотрудники комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, представители Роспотребнадзора и ГИБДД проведена. По словам начальника отдела комитета Дмитрия Арапова, сейчас проверки проводят еженедельно, и в ходе последнего рейда специалисты обошли 20 транспортных средств.

- Внимание обращается как на дезинфицирующую обработку подвижных составов, так и на соблюдение масочного режима. В ходе сегодняшнего рейда был выявлен ряд нарушений, как среди линейных сотрудников общественного транспорта, так и среди пассажиров. На перевозчиков составлены представления, которые будут переданы в Роспотребнадзор, а затем направлены в суд, - отметил чиновник.

В автобусах четырех перевозчиков водителей поймали без масок. Также сотрудники Госавтоинспекции составили протоколы об административных правонарушениях пассажиров, но сколько среди них было найдено нарушителей – не уточняется.

В будущем число проводимых рейдов планируют увеличить до двух-трех в неделю.

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