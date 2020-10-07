Турнир по практической стрельбе из ружья пройдет в Алтайском крае

Турнир пройдет 10 октября Фото: предоставлено организаторами

Алтайский стрелковый клуб «Магнум» приглашает на матч I уровня по практической стрельбе(IPSC) из ружья.

В ближайшую субботу, 10 октября, в алтайском стрелковом клубе «Магнум» (поселок Комсомольский, Павловский район) пройдет соревнования по практической стрельбе из ружья.

- IPSC - вид стрелкового спорта, вырабатывающий у стрелков навыки и умения наиболее полно отвечающие различным ситуациям применения огнестрельного оружия разных видов и калибров. Diligenta - Vis - celeritas (точность, мощность, скорость) девиз, под которым проходят любые соревнования по IPSC. И девиз придуман не случайно. Ведь в борьбе за призовые места счет идет на тысячные доли секунд при условии точных попаданий в мишень, - рассказывают организаторы.

Напомним, предыдущие соревнования собрали стрелков со всей России. В этом году участников будет не менее 30 - за победу будут бороться лучшие стрелки Алтайского края и Новосибирской области