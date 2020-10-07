Барнаульские дорожники приготовились к сложным погодным условиям

На случай непогоды заготовлена песчано-соляная смесь Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские синоптики предупредили о предстоящем ухудшении погоды. В ближайшее время может выпасть мокрый снег.

Предварительно непогода прогнозируется на сутки 8 октября. В этот день возможен дождь с мокрым снегом, гололед, местами возможно появление временного снежного покрова. При этом ветер будет дуть холодный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет ниже нуля до трех градусов мороза, днем – не выше трех тепла.

Жителей краевой столицы в этот период призывают быть осторожными на дорогах, по возможности отложить дальние поездки, а также не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

Тем временем, как сообщают в пресс-центре мэрии, МБУ «Автодорстрой» переходит на дежурство в круглосуточном режиме.

- Назначены ответственные дежурные, обеспечивается дежурство специализированной техники в двусменном режиме. В случае снегопада на улицы города готовы выехать 38 единиц техники. В дневную смену 8 октября будут дежурить 32 спецмашины, - уточняют в администрации города.

Также на случай гололеда заготовлены реагенты. В первую очередь ими будут обрабатывать спуски и подъемы на городских магистралях.