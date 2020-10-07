Старт «Кросса Нации-2020» отменили в Барнауле из-за коронавируса

"Кросс нации" планировали на 10 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный старт «Кросса Нации-2020» в Алтайском крае, назначенный на субботу, 10 октября, отменили в Барнауле.

Об этом решении на своей странице в Instagram рассказал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

- Уважаемые спортсмены и любители спорта! Мы вынуждены отменить «Кросс Наций -2020», массовый забег, который должен был состояться 10 октября, в Барнауле, на лыжной базе «Динамо». Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация просто не позволяет нам провести это массовое мероприятие. Забег хоть и на свежем воздухе, но это скопление людей (во время регистрации, перед самим стартом), здоровьем которых мы не вправе рисковать. В прошлом году я сам дебютировал в «Кроссе наций», понравился общий дух и возможность испытать свои силы. Буду готовиться к следующим стартам. Берегите себя, берегите своих близких, - пишет министр.

Однако не все поддержали такое решение. Некоторые жители города возмущены: если в сложившихся условиях ограничивают занятия спортом в закрытых помещениях – это еще понятно, но на свежем воздухе, когда даже социальную дистанцию можно соблюдать – странное решение.