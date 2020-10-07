Недействующих предпринимателей исключат из ЕГРИП

Теперь налоговые органы могут исключить из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей тех, кто фактически прекратил свою деятельность.

Новшество связано с тем, что 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения в Федеральном законе от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Кого коснутся изменения?

Под исключение из реестра попадут индивидуальные предприниматели, не представляющие налоговую отчетность более 15 месяцев. Также те, у кого истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента и при этом есть задолженность по налогам и сборам.

Исключенные из реестра смогут вновь зарегистрироваться в качестве предпринимателя лишь спустя три года с момента исключения.

Елена Дунаева, начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Алтайскому краю, отметила, что новшество поможет почистить госреестр от недействующих лиц и предотвратить формирование необоснованной задолженности по взносам в Пенсионный фонд.

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Отметим, что получить информацию о своем статусе индивидуальный предприниматель может, сформировав бесплатную выписку в сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

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Материалы разработаны в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»