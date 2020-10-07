Девятилетний мальчик пропал в Барнауле

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Во вторник, 6 октября, в Барнауле пропал девятилетний мальчик Тимофей Бурков.

Он ушел на уроки в школу №110 и после занятий домой не вернулся. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», в тот день мальчик был одет в темно-синюю куртку, белую рубашку, темно-синий жилет, темно-синие джинсы, красные зимние резиновые сапоги, темно-синюю шапку. С собой у Тимофея был бирюзовый рюкзак.

Приметы мальчика: рост 142 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые волосы, стрижка короткая, глаза карие.

Всех, кто обладает информация о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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