«Ростелеком» показал сибирским журналистам как развивает связь в Республике Алтай

Алтай посетили победители XV Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» Фото: предоставлено пресс-службой

Победители XV Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» в рамках пресс-тура посетили Республику Алтай. «Ростелеком», генеральный партнер конкурса, показал сибирским журналистам как реализует нацпроекты, федеральные программы и собственные цифровые решения.

Конкурс проводится при поддержке полпреда президента РФ по Сибирскому Федеральному округу Сергея Меняйло, и в этом году юбилейная тема звучала как «НацПРОект».

Встрече представителей «Ростелекома» с победителями «СибирьПРО» предшествовал ряд знаковых для федерального оператора событий. В августе горно-алтайское подразделение компании на месяц раньше срока закончило второй этап подключений социально значимых объектов к скоростному интернету. Специалисты в 2020 году организовали услугу для 87 ФАП, школ и пожарных постов регионального управления МЧС, выполнив 60% объема работ по федеральному проекту. В сентябре «Ростелеком» завершил федеральную программу по установке бесплатного Wi-Fi в 53 малых селах. Республика Алтай стала вторым регионом Сибири после Новосибирской области, в которой проект полностью выполнен. Также в сентябре оператор запустил в регионе собственную мобильную связь.

Алтай посетили победители XV Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» Фото: предоставлено пресс-службой

Руководитель горно-алтайского подразделения Алтайского филиала «Ростелекома» Андрей Гончаров рассказал журналистам, что в рамках исполнения госконтрактов компания построила в регионе мощную транспортную сеть, которая позволит развивать услуги не только «Ростелекому», но и другим операторам связи. Нацпроекты, по его словам, стали хорошей возможностью довести линии связи до удаленных и труднодоступных сел. Хотя горный рельеф, скальные грунты, непроходимая тайга делают выполнение любого проекта сверхсложным и трудоемким, подчеркнул Андрей Гончаров. Участники пресс-тура в ходе экскурсии по региону смогли воочию оценить непростые географические условия, в которых ведется строительство оптических линий связи.

Марина Лаухина, руководитель направления отдела прикладных проектов Алтайского филиала «Ростелекома», среди наиболее значимых для экономики и жизнедеятельности региона нацпроектов, исполняемых компанией, назвала электронные медицинские сервисы, систему 112, организацию комплексов фото- видеофиксации нарушений ПДД и ряд других.

В Республике Алтай журналисты из Иркутска, Тывы, Хакасии, Томска и Новосибирской области посетили знаменитый горнолыжный комплекс «Манжерок», в котором «Ростелеком» построил современную оптическую сеть для жителей села и административного здания комплекса. По дороге в Горный победители конкурса побывали в алтайском селе Сростки — родине известного писателя и кинорежиссера Василия Шукшина. Сросткинцы также пользуются цифровыми услугами компании на базе оптической сети. А на горе Пикет, во время ежегодных Шукшинских чтений, «Ростелеком» организует временный скоростной канал связи.

Алтайская продукция Фото: предоставлено пресс-службой

Участники пресс-тура увидели знаменитый природный источник Аржан-Суу, попробовали алтайский мед, приобрели на память ручные изделия местных мастеров и сувениры. Компания подарила участникам тура травяной чай и наборы для путешественников.

Ежегодный конкурс журналистского мастерства «СибирьПРО» проводится при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе с 2006 года. За всю его историю победителями стали более 300 журналистов, авторских групп и средств массовой информации. «Ростелеком» является генеральным партнером конкурса с начала его проведения.