Продавца меда, обокравшую пенсионерку, разыскивают в Рубцовске

Незнакомка продала обычный мед под видом "лечебного" Фото: Анна СЕМИНА

Алтайская полиция разыскивает женщину-продавца меда, которую подозревают в краже денег у пенсионерки из Рубцовска.

В полицию поступило заявление от 71-летней женщины. Она рассказала, что у нее украли 14 тысяч рублей. Подозревает она только одного человека – незнакомку, которая была у нее накануне.

- Непрошеная гостья сообщила, что хозяйка якобы тяжело больна, а она может избавить ее от «порчи». Во время беседы она предложила купить у нее две банки лечебного лакомства за две тысячи рублей, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

А дальше было делом техники: незнакомка увидела, откуда хозяйка дома доставала деньги, потом отвлекла ее, попросив дать взамен пустые емкости. Пока та искала банки, гостя достала деньги, забрала тару и поспешила ретироваться.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полиция же, пользуясь случаем, еще раз призывает граждан не впускать незнакомых людей в дома и не приобретать у них товары сомнительного качества.