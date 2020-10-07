Россельхозбанк принял участие в крупнейшей отраслевой конференции по банкострахованию

Вторая практическая конференция «Банкострахование. Эпоха экосистем», которая состоялась в Москве, прошла при участии Россельхозбанка.

Участники конференции обсудили развитие банковского страхования, роль страховых компаний в экосистемах, современные клиентские сервисы и каналы взаимодействия с новым поколением потребителей. Темой мероприятия также стали изменения структуры и динамики взаимодействия банков со страховыми компаниями.

В конференции приняли участие руководители страховых организаций, банков, регулирующих органов, аналитики финансового рынка. Россельхозбанк представила Анна Салманова, заместитель директора Департамента развития розничных продуктов и процессов.

В своем выступлении она уделила внимание вопросам потребностей вкладчиков в текущих условиях и выстраивания банками продуктовых приоритетов.

«Сейчас клиенты с интересом рассматривают альтернативные инструменты сбережений, предлагающие более высокие по сравнению с традиционными депозитами доходы, и мы в Россельхозбанке предлагаем полный спектр продуктов, отвечающих их пожеланиям», — отметила Анна Салманова.

Эксперт Россельхозбанка также подробно остановилась на роли омниканальности.

«Будущее — за омниканальностью, когда любой продукт, в том числе партнерский, можно оформить и обслуживать в любом из удобных каналов, — добавила Анна Салманова. — Более того, должна быть возможность начать операцию в одном канале, а в другом ее продолжить и завершить. Также Банк должен оперативно и качественно предоставлять клиенту нужную именно ему информацию, формировать персональные предложения, основанные на личном опыте и ценностях потребителя».