Карты, ручки и обложки украл злоумышленник из газетного киоска в Топчихе

20 колод игральных карт, 50 шариковых ручек, 20 зажигалок, 48 тетрадей, пять книг и многое другое стало наживой вора Фото: Анна СЕМИНА

21-летнего жителя алтайского села Топчиха подозревают в краже из газетного киоска. Судя по всему, он вынес оттуда все, что попадалось на глаза.

Как установили полицейские, взломав торговую точку, находящуюся недалеко от вокзала, злоумышленник похитил из нее 20 колод игральных карт, 50 шариковых ручек, 20 зажигалок, 48 тетрадей, пять книг, семь мужских перстней, десять браслетов, десять трудовых книжек, десять обложек на паспорт, три портмоне.

- И это далеко не полный список. Окончательный список похищенного устанавливается. Также была украдена емкость с разменной монетой, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Только по предварительным подсчетам сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.

После того, как стражи правопорядка установили предполагаемого вора, выяснилось, что ранее у него уже были проблемы с законом – у него уже есть судимость за совершение преступлений против собственности. Часть похищенного имущества у него изъяли. А в момент задержания на нем был украденный перстень.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.