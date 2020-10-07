Из Барнаула в Москву начнет летать еще одна авиакомпания

Рейсы выполнятся ежедневно, кроме субботы Фото: Анна СЕМИНА

С 15 октября из аэропорта Барнаула запускают новый рейс на Москву. Обслуживать направление будет авиакомпания Red Wings.

Из столицы Алтайского края самолеты будут вылетать в 19.00 по местному времени. Обратный рейс назначается на 9.55 утра. Лайнеры прилетают в аэропорт Домодедово. Вылет ежедневно, кроме субботы.

На данный момент билеты уже появились в продаже. Минимальная ставка – 6650 рублей за одного человека. В эту стоимость входит ручная кладь до пяти килограмм и багаж – до десяти. Причем стоимость одинаковая: и при выборе одного билета и при тарифе туда-обратно.

На рейс ставят самолет AIRBUS INDUSTRIE A320.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:(3852) 543-100, 350-353.

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