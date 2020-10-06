В Барнауле скончался известный академик Станислав Хабаров

Станислав Хабаров Фото: предоставлено пресс-службой

В Барнауле на 83-м году жизни скончался известный ученый, академик РАН Станислав Хабаров.

Станислав Николаевич родился в села Тулата Чарышского района. Всю свою жизнь он провел в родном регионе. Здесь же окончил сельхоз институт, аспирантуру Алтайской опытной станции садоводства. С 1969 года работал заместителем директора Алтайской опытной станции, а в 90-х возглавил НПО «Сады Сибири», руководил НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Параллельно с этим был заведующим кафедрой консервирования плодов и овощей АГТУ, профессором кафедры плодоводства АГАУ.

- Он занимался разработкой эффективных агроэкосистем промышленных садов в условиях юга Западной Сибири, индустриальных технологий возделывания плодовых и ягодных культур. Активно вел педагогическую работу, - рассказывают в НИИ Лисавенко.

Под его научным руководством были подготовлены 12 кандидатских и две докторские диссертации. Станислав Хабаров опубликовал более 430 научных работ, получил 30 патентов и два авторских свидетельства.

Прощание с ученым состоится 7 октября с 10 до 12 часов в ритуальном зале по адресу: г. Барнаул, ул. Германа Титова, 9А (отправление автобуса от института в 9.00). Похороны пройдут на Черницком кладбище.