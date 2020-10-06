Школьники сожгли сено на миллион рублей

По предварительной информации, сено подожгли школьники Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае школьники во время игры сожгли сена на крупную сумму.

Инцидент произошел в минувшие выходные в селе Бобровское Алейского района. Двое десятилетних школьников зашли на территорию фермерского хозяйства, чтобы поиграть. Во время «шалости» они нечаянно подожгли тюк сена. Пламя быстро распространилось на все запасы.

- По предварительной информации сгорело 1500 тюков. Ущерб составил значительную сумму – более миллиона рублей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Так как предполагаемым злоумышленникам всего по десять лет, никакой ответственности они не понесут. Скорее всего, материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Однако не исключено, что фермерское хозяйство не обратится к официальным представителям детей за возмещением ущерба.

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