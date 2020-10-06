4-летний мальчик ушел из дома в поисках мамы, а нашел прокурора

Ребенка нашли бродящим вдоль дороги Фото: pixabay.com

В Республике Алтай сотрудник прокуратуры вернул домой четырехлетнего мальчика, который ушел на поиски мамы.

Инцидент произошел в селе Дъектиек, где сотрудник прокуратуры Шебалинского района проводил личный прием. Уже заканчивая работу, он обратил внимание на маленького мальчика, который гулял вдоль дороги на окраине деревне, вдалеке от жилых домов. Разговорившись с ним, он узнал, что его мама куда-то уехала, а он отправился на ее поиски.

На место происшествия были вызваны сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России. Они оперативно разыскали мать мальчика и передали ребенка ей. По ходу специалисты обследовали условия проживания семьи и провели профилактическую работу.

Как выяснилось, в тот день глава многодетного семейства был на заработках, а мать уехала по делам в другое село. Дома она оставила троих детей 4, 7 и 9 лет за которыми присматривал 15-летний подросток.

- Пока старший из детей топил баню, младший одел на себя то, что попалось под руку, и ушел из дома, - добавляют в прокуратуре Республики Алтай.

В отношении матери было возбуждено дело об административном правонарушении, рассматривается вопрос о постановке семьи на профучет в ПДН.