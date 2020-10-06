Бывший ректор АГМУ Игорь Салдан через суд хочет вернуть место в вузе

Игорь Салдан Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший ректор Алтайского государственного медицинского университета Игорь Салдан, уволенный со своей должности, подал в суд, чтобы восстановиться на работе.

Новое рассмотрение заявления состоится в Центральном суде Барнаула в ноябре этого года. Как пояснили ИА «Банкфакс» в суде, это связано с тем, что были изменены исковые требования. Игорь Салдан намерен не просто вернуть себе место в вузе, но и принять участие в выборах ректора. Первое заседание должно состояться 30 ноября.

Между тем, как сообщают в вузе, список кандидатов на место руководителя университета уже утвержден. Документы в обозначенный срок подали пять человек, в том числе и.о. ректора Ирина Шереметьева.

- Ученый совет согласовал кандидатуры всех пятерых, - пишет издание.

Теперь их должен согласовать Совет ректоров Алтайского края и Республики Алтай. Только после этого список со всем пакетом документов будет направлен в Минздрав России.

Напомним, Игорь Салдан занимал пост ректор АГМУ пять лет. Его сняли с должности в ноябре прошлого года.