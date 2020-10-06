Программа «Стальное дерево» помогла создать тренировочную площадку по изучению правил дорожного движения

В день открытия на площадке устроили праздник с участием аниматоров и ростовых кукол детских объединений центра. Фото: предоставлено пресс-службой

Благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» - социального партнера НЛМК - и его грантовой программе «Стальное дерево» в городе Заринске появилась детская площадка для тренировки навыков безопасного поведения на дорогах. Проект реализовала сотрудница дирекции по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Анастасия Орликова.

На территории Центра детского творчества расчистили площадку, силами подрядной организации сделали асфальтовое покрытие, нанесли разметку. Теперь здесь начнут тренировки ребята из детских объединений центра «Юные инспекторы дорожного движения», «Юные пешеходы» и «Дорожная азбука». На площадке планируют проведение городского этапа всероссийских соревнований «Безопасное колесо» по изучению правил дорожного движения и фигурному вождению велосипеда.

В день открытия на площадке устроили праздник с участием аниматоров и ростовых кукол детских объединений центра.

«Особое внимание изучению правил дорожного движения в Центре детского творчества уделяют давно, но специально оборудованной мобильной площадки для тренировок не было, - рассказывает Анастасия Орликова. - Я захотела помочь педагогам центра и детям и обратилась в фонд «Милосердие» и к спонсорам. Вместе мы воплотили этот проект. Профилактика дорожно-транспортного травматизма очень важна»

Помощь в проекте Анастасии Орликовой оказал благотворительный фонд «Милосердие», администрация города, руководство Центра детского творческая, предприниматели Заринска, коллеги.

В 2020 году жители Заринска реализуют шесть проектов с помощью грантов программы «Стальное дерево». Программа действует на территории Заринска с 2018 года. При финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» работники Алтай-Кокса реализовали несколько социально значимых проектов, среди которых – обустройство детских и спортивных площадок, проведение Дня донора, ремонт актового зала в общежитии для пожилых людей, открытие развивающей комнаты в детском саду комбинированного вида, обновление спортивного инвентаря в детском доме. С 2019 года в программе может принять участие любой житель Заринска.