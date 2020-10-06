Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 6 октября 2020 года составило 14 448

За минувшие сутки выписали еще 142 пациента Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае за последние сутки возросло еще на 114 случаев и составило 14 448.

По данным оперативного штаба, на 6 октября 2020 года новые инфицированные были выявлены на следующих территориях: Барнаул – 51, Бийск, Первомайский район – по 11 заболевших, Бийский район - 10, Целинный район - 7, Зональный район – 4, Новоалтайск, Славгород, Змеиногорский район – по 3 заболевших, Быстроистокский, Поспелихинский, Смоленский, Солтонский, Тальменский район – по 2 заболевших, Новичихинский район – 1.

В этот же период выписались еще 142 пациента (общее число вылечившихся – 12 558). Продолжают борьбу с вирусом 1337 человек. Амбулаторно лечатся 16 пациентов. «Тяжелых» больных в госпиталях – 270, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 89.

Скончались за минувшие сутки восемь человек. Половина из них непосредственно от коронавирусной инфекции. Общее число жертв вируса в Алтайском крае – 537.

- Минздравом края увеличено количество коек, за минувшие сутки – на 178. Всего развернуто 3198 коек, из них с кислородом 1598, с ИВЛ - 410, - добавляют в оперативном штабе.

2561 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.