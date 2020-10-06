Глава Барнаула предложил ограничить проведения спортивных и культурных мероприятий

Совещание в администрации Барнаула Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел очередное заседание штаба по предупреждению и профилактике распространения коронавируса и предложил ввести некоторые ограничения.

- Это касается соблюдения масочного режима в общественном транспорте, на предприятиях торговли и общественного питания, нарушителей нужно привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В этой работе должны участвовать и средства массовой информации. Также считаю, что надо рассмотреть вопрос о временном ограничении проведения массовых спортивных и культурных мероприятий, - отметил Вячеслав Франк.

Помимо этого начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова считает, что также следует при возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы:

- На фоне сезонного увеличения заболеваемости ОРВИ и гриппом растет и заболеваемость коронавирусом. Говорить о стабилизации ситуации пока сложно. Необходимо соблюдать все меры, обозначенные в Указе Губернатора. Дополнительно информировать население о необходимости соблюдать масочный режим в общественных местах. Усилить обработку закрытых помещений, перевести по возможности 30-40% сотрудников на дистанционный режим работы, - говорит Егорова.

А вот главный внештатный эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова, считает, что необходимо вернуться к профилактическим мероприятиям, которые вводились минувшей весной и летом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 26 алтайских школах выявили очаги коронавируса

Помимо этого вспышки зафиксированы в трех колледжах и четырех дошкольных образовательных учреждениях. Об этом в рамках еженедельной пресс-конференции рассказала заместитель главного санитарного врача региона Ульяна Калинина (подробнее)