В 26 алтайских школах выявили очаги коронавируса

По неофициальным данным, в масках придется сидеть даже на уроках Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора установили очаги коронавируса в 26 алтайских школах.

Помимо этого вспышки зафиксированы в трех колледжах и четырех дошкольных образовательных учреждениях. Об этом в рамках еженедельной пресс-конференции рассказала заместитель главного санитарного врача региона Ульяна Калинина.

- В данный момент Управлением Роспотребнадзора Алтайского края проводится анализ ситуации. В ближайшие дни вопрос о введении или невведении дополнительных мер в отношении учреждений образования в крае будет обсуждаться, – подчеркнула Калинина.

Помимо этого с сегодняшнего дня в школах Алтайского края вводится масочный режим. Так что теперь ученики на переменах должны будут обязательно надевать маски, однако, в родительских чатах ходят объявления о том, что детей будут обязывать не снимать их и на уроках.

– Учитывая эпидемиологическую обстановку на сегодняшний день, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю направило в Министерство образования и науки Алтайского края рекомендации принять дополнительные меры к соблюдению масочного режима не только всеми сотрудниками образовательных организаций, включая педагогический состав, но и обучающимися образовательных организаций при нахождении в здании учреждений во внеурочное время (на переменах), – сообщают в пресс-службе правительства края.

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