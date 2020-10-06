Всероссийские соревнования из дома

Соревнование будет проходить в пяти дисциплинах: Dota 2, Hearthstone, Clash Royale, электронные шахматы и поиск в интернете на время Фото: Олег УКЛАДОВ

Совсем скоро каждый школьник старше 14 лет сможет попробовать себя во всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиге, которую проводит Федерация компьютерного спорта России совместно с Федерацией шахмат.

Лига делится на 3 этапа: региональный, зональный и финальный. Таким образом, сначала школы Алтайского края соревнуются между собой, и самая сильная сборная выходит на уровень лучших со всех регионов Сибири. Ученики школы, прошедшие Сибирский этап, выходят в финал. В этом году все этапы проходят онлайн.

- Мне хотелось бы увидеть как можно больше наших учеников в Школьной лиге, - поддержал идею соревнований депутат ГД РФ Александр Прокопьев. - Все пять дисциплин готовят ребят к будущему, которое будет связано с цифровыми технологиями еще крепче, чем сегодня. Умение находить и анализировать информацию, работать в команде, быстро принимать решения — качества, которые киберспорт развивает в игровой и соревновательной форме.

Соревнование будет проходить в пяти дисциплинах: Dota 2, Hearthstone, Clash Royale, электронные шахматы и поиск в интернете на время. Итоговый балл каждой школы складывается в командном зачете, как подсчет медалей на Олимпискийх играх. Поэтому, чтобы получить большее количество очков и увеличить шансы школы пройти в следующий этап, необходимо выставить участников во всех дисциплинах.

- В прошлом году победителем лиги стала команда Лицея №6 из Республики Алтай под руководством Ольги Филимоновой. Уверен, в наших школах тоже есть талантливые киберспортсмены, которым лига поможет развивать свои способности. Призываю ребят создавать команды и пробовать свои силы, а к родителям и учителям обращаюсь с просьбой - поддерживать детей и болеть за них — прокомментировал начало соревнований депутат Государственной Думы Александр Прокопьев.

Принять участие может любой учащийся школы, достигший 14 летнего возраста к началу учебного года.

Зарегистрировать себя и команду можно на сайте: школьнаякиберлига.рф. Регистрация продлится до 9 октября.