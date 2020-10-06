В Барнауле мероприятия в рамках месячника пожилых людей пройдут в дистанционном формате

Пенсионер. Фото: pixabay.com

В октябре в Барнауле проходит традиционный месячник пожилых людей. В этом году основную часть мероприятий проведут в дистанционном формате. Это связано с риском распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба мэрии города.

Также в течение октября представителям старшего поколения будут помогать волонтеры-участники конкурса «Прояви заботу!». Они могут помочь в доставке на дом продуктов, непродовольственных товаров, лекарств, медицинских товаров и реабилитационного оборудования, а также в уборке придомовой территории.

Заявки для оказания помощи пожилым людям можно оставлять по телефонам: 371-795, 371-796.

Напомним, что для барнаульцев в возрасте старше 65 лет продлили соблюдение режима самоизоляции по 14 ноября.