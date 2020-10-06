Дорожники отремонтировали часовню на месте гибели Михаила Евдокимова

Часовня на месте гибели Михаила Евдокимова Фото: предоставлено пресс-службой

Подрядная организация Юго-Восточное ДСУ взяла на себя обязательство по ремонту часовни, установленной на месте гибели бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова.

На сегодняшний день все работы на мемориальном комплексе уже завершены.

- Завершены демонтаж старой плитки и лестницы, мероприятия по грунтовке бетонных поверхностей и упрочнению бетона. Помимо этого, проведены зачистка металла, оштукатуривание колонн, выполнены сварочные работы и необходимые мероприятия по гидроизоляции, - рассказывают в пресс-службе министерства транспорта Алтайского края.

На завершающем этапе колонны дважды покрасили, чтобы цвет был более насыщенный, а также украсили конструкцию мрамором.

Работы по содержанию объекта также продолжатся.

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