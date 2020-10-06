Многодетная мать пойдет под суд за то, что пила пока ее сын тонул

Маленькому ребенку, пока он тонул, никто не смог помочь, потому что все были пьяны Фото: Анна СЕМИНА

5 июля в многодетной семье из Бийского района произошла трагедия – утонул младший ребенок. Наконец-то уголовное дело в отношении его матери дошло до суда.

Напомним, о той истории знал весь район. Горе-мать «прославилась» на весь интернет. Очевидцы рассказывали, что компания взрослых начала «гудеть» еще с утра, а к вечеру вместе с детьми они отправились на речку. Пока 39-летняя женщина продолжала выпивать, ее четырехлетний сын зашел в воду и начал тонуть, но никто ему помочь не смог – взрослых рядом в тот момент не оказалось. Тело из реки достал старший ребенок, но в тот миг младший уже был мертв.

По данному факту Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На днях завершено расследование. Материалы с утвержденным и.о. прокурора Бийского района обвинением направлены в суд.

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