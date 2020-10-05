Главный врач барнаульской поликлиники №14 уволился

В заявлении он указал, что уходит по собственному желанию. Фото: Олег УКЛАДОВ

Дмитрий Додонов, занимавший должность главврача барнаульской поликлиники №14, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает «Толк».

Известно, что заявление он написал 2 октября. Медик не назвал причину ухода и сказал, что его решение продиктовано исключительно собственным желанием. Сейчас обязанности главного врача возложили на его заместителя по медчасти Антонина Гурьева.

Дмитрий Додонов возглавлял поликлинику девять лет.

Напомним, в августе покинул свой пост главный врач краевой больницы скорой медпомощи (БСМП) Владислав Бомбизо. Известно, что также ушел по собственному желанию. Он, как и Додонов, руководил больницей с 2011 года.

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