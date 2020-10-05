В алтайском Диагностическом центре прокомментировали претензии к работе «красной зоны»

Теперь в центре работает два компьютерных томографа. Фото: Татьяна Гейнрих

В Диагностическом центре Алтайского края ответили на претензии к работе в «красной зоне». В медучреждении заявили, что большинство из транслируемых в соцсетях и СМИ сообщений не соответствует действительности.

– На улице, как пишут в социальных сетях, никто не стоит. Такие прецеденты действительно были, но в теплое время года, когда сопровождающие пациентов, ожидали их на улице либо уже обследованные пациенты ожидали приезда скорой помощи. В настоящее время все желающие размещаются внутри учреждения, – рассказали в Instagram-аккаунте центра.

В посте сказано, что медработники красной зоны делают для пациентов все возможное. Жители края принимаются в круглосуточном режиме. Чтобы увеличить объемы обследований, в центре задействовали второй компьютерный томограф

Жителей края уверяют, что потоки пациентов разведены на несколько кабинетов, в которых принимают три терапевта, а не один.

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