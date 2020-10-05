В Барнауле полицейские нашли человека, у которого все хорошо

Мужчина рассмешил полицейских. Фото: Олег УКЛАДОВ

В сети появилось видео, на котором мужчина почти на все вопросы полицейских отвечает: «У меня все хорошо». Ролик выложили в паблик «Инцидент Барнаул».

- В Сети появилось видео, снятое, по всей видимости, в Барнауле. На видеозаписи полицейский остановил и опрашивал мужчину, который вел себя очень странно. На различные вопросы он отвечал, что у него все хорошо, – написано в посте.

Изначально полицейские заподозрили молодого человека в употреблении наркотиков и просили вывернуть карманы, так как он постоянно повторял, как его зовут и что у него все хорошо. Но мужчина все отрицал. Также назвавший себя Павлом Владимировичем сказал, что ничем не болеет и на учете не стоит. Он смог назвать свой адрес и имя матери.

В комментариях подписчики возмутились поведением полицейских, предположив, что молодой человек просто болен.

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