В Алтайском техуниверситете стартовал прием студентов для обучения в военном учебном центре

В АлтГТУ стартовал прием студентов для обучения в военном учебном центре Фото: предоставлено пресс-службой

Занятия со студентами, изъявившими желание пройти обучение по программам подготовки офицеров запаса, начнутся с февраля.

Прием заявлений для участия в конкурсном отборе проходит дистанционно, согласно утвержденному порядку. Подать заявление можно до 18 октября на электронную почту altstu.vk304@mail.ru.

В конкурсном отборе могут участвовать студенты второго и более старших курсов, обучающиеся по очной форме по программам высшего образования, соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к студентам для обучения по программам военной подготовки.

Конкурсный отбор пройдет с 30 ноября по 4 декабря. Комиссии предстоит оценить успеваемость, профпригодность, состояние здоровья, уровень физической подготовки студентов. До 20 ноября необходимо пройти военно-врачебную комиссию и профотбор в военном комиссариате по месту воинского учета.

Порядок подачи документов, перечень направлений и специальностей, которые соответствуют квалификационным требованиям для обучения в военном учебном центре, и вся необходимая информация размещены на сайте военного учебного центра АлтГТУ http://fvo.secna.ru.

«В конце декабря станут известны имена студентов, которые будут допущены к обучению в военном учебном центре АлтГТУ. Программа подготовки офицеров запаса рассчитана на 2,5 года. Всего будет принято около 170 студентов. Занятия для них начнутся с 1 февраля 2021 и будут проводиться методом военного дня – один раз в неделю для каждой учебной группы», – отмечают в военном учебной центре.

Добавим, более 700 студентов Алтайского государственного технического университета обучаются в военном учебном центре по программам подготовки офицеров запаса, сержантов и солдат запаса. Наряду с гражданской профессией они получают военную специальность с присвоением воинского звания «лейтенант», «сержант» или «рядовой» с последующим зачислением в запас (без призыва на срочную службу в армию). АлтГТУ – единственный университет в Алтайском крае, студенты которого имеют возможность за время обучения в вузе получить военно-учетную специальность.