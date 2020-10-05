Как гусары навели шуму в городах русских

Одна из самых ожидаемых премьер этой осени - комедийный фантастический сериал «Гусар». Фото: телеканала ТНТ

В прошедшие выходные на улицах российских городов были замечены гусары. Бравые и удалые солдаты времен Отечественной войны 1812 года приставали к прохожим с просьбой помочь им вернуться обратно в 19 век, галантно ухаживали за дамами, оплачивали представительницам прекрасного пола проезд в транспорте, мыли своих коней на автомойках и предлагали услуги такси. Таким образом телеканал ТНТ поддержал одну из самых ожидаемых премьер этой осени, комедийный фантастический сериал «Гусар» (16+) с Гариком Харламовым в главной роли, который стартует 5 октября в 20:00 на ТНТ.

В прошедшие выходные посты и новости с гусарами, заполонившими улицы наших городов, появились сразу в нескольких десятках пабликов и порталов по всей России.

Жители Барнаула особенно оценили акцию с оплатой проезда для женщин в транспорте:

Жители Барнаула особенно оценили акцию с оплатой проезда для женщин в транспорте. Скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

«Как приятно с утра у себя видеть в ленте не ЧП и происшествия, а такие милые, благородные, добрые видео»

«Наверное есть еще гусары в нашем городе»

В некоторых пабликах акцию сразу же рассекретили и написали, что она приурочена к новому сериалу «Гусар» на ТНТ:

Скриншот с сайта телеканала "Катунь 24"

«Даже если реклама, все равно красиво, приятно. В нашей жизни от посторонних людей не так много именно таких вот, неожиданно - приятных, мгновений!»

«Да хоть бы и реклама. Без таких перфомансов вообще ничего хорошего не происходило бы»

По сюжету нового комедийного сериала «Гусар», главный герой поручик Рыльский, чью роль исполняет Гарик Харламов, попадает из 1812 года в современную Москву, но есть одна проблема: отправить бравого вояку обратно в 19 век не получается. Поэтому гусары дружно вышли на улицы городов с табличками, на которых обратились к прохожим, умоляя вернуть их обратно в 19 век. И чтобы это случилось именно 5 октября в 20:00, в день премьеры сериала.

Скриншот с сайта "Толк"

Одна из главных слабостей поручика Рыльского — это женщины. Поэтому оказавшись в нашем времени, он не забывает о своем главном призвании. Кто-кто, а гусары знают толк в том, как надо ухаживать за женщиной. В Барнауле и Волгограде гусары встречали дам в общественном транспорте, подавали им руки, дарили комплименты и оплачивали проезд. А в Краснодаре, Омске, Ставрополе и Челябинске появилась новая услуга «Гусар на час», с такими опциями, как нахваливание прически, комплименты и вальс.

Скриншот с паблика.

А во Владимире, Владивостоке, Красноярске и Нижнем Новгороде по улицам курсировало гусарское такси: упряжка с лошадьми под управлением настоящего гусара подвозило всех желающих прокатиться абсолютно бесплатно. Главным условием поездки было наличие шикарных гусарских усов!

Так прошел уикенд по-гусарски в городах России, а какие приключения ждут гусара в исполнении Гарика Харламова – смотрите с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ.