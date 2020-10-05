Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 октября 2020 года составило 14 334

Выявлено 104 новых случая. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 104 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составило 14 334.

Как сообщает региональный оперштаб, новые инфицированные выявлены в Барнауле – 16, в Рубцовске – 12, в Тальменском районе – 11, в Заринске, Топчихинском районе – по семь заболевших, в Первомайском районе – шесть, в Новоалтайске, Ключевском районе – по пять зараженных, в Алейске, Зональном районе – по четыре заболевших, в Бийском, Быстроистокском, Косихинском, Кулундинском районе – по три заболевших, в Бийске, Камне-на-Оби, Советском, Тюменцовском, Шипуновском районах – по два заболевших, в Благовещенском, Калманском, Курьинском, Поспелихинском, Солтонском районах – по одному заболевшему.

На сегодняшний день выздоровели 12 416 человек. За прошедшие сутки из больниц выписались 59 пациентов.

Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовано больше полумиллиона человек. За минувшие сутки сделано 2817 тестов.

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