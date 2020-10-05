Бригады скорой помощи в Барнауле не справляются с потоком вызовов

Сейчас в Барнауле работают почти 70 бригад скорой помощи. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле катастрофически не хватает бригад скорой помощи, сообщают «Вести Алтай». С ростом количества инфицированных коронавирусом медикам не хватает ресурсов, чтобы отработать быстро все тревожные вызовы.

– В первую очередь у нас обслуживаются все экстренные вызовы – это автодорожные, тяжёлые травмы, инсульты, инфаркты, естественно, дети. Это неотложно, в первые минуты выезжают, а остальные вызовы – температура, насморк – обслуживаются во вторую очередь, – рассказал Александр Давыдов, заведующий оперативным отделом станции скорой помощи Барнаула.

Некоторым больным приходится ждать врачей больше суток. В Министерстве здравоохранения края признают проблему, но пока очевидных простых способ ее решения – нет.

Последние дни в крае выявляют больше 100 новых случаев заболевания за сутки. Власти планируют разворачивать дополнительные места в ковидных госпиталях.

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