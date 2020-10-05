В Новоалтайске пройдет митинг против перепрофилирования «семиэтажки» в ковидный госпиталь

На базе больницы развернули госпиталь для больных коронавирусной инфекцией средне-тяжелой и тяжелой степени на 240 коек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новоалтайске пройдет митинг против перепрофилирования единственной городской больницы в ковидный госпиталь. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Новоалтайского горсобрания Дмитрий Гришин.

Гришин отмечает, что больница обслуживает не только население Новоалтайска, но и жителей близлежащих районов: Троицкого, Первомайского, Тальменского, Косихинского и ЗАТО Сибирский.

«Никто не застрахован от ковида, и, несомненно, нужны госпитали, но не такими жертвами. Хорошая Альтернатива под ковидный госпиталь - новая краевая туберкулезная больница, находящаяся в черте города Новоалтайска. В данной больнице имеются все коммуникации и все необходимое для лечения больных ковид-19», – написал депутат.

Согласованный митинг состоится 11 октября.

По последним данным, в ковидных госпиталях региона остаются свободными 452 места из 3020. Уровень заболеваемости продолжает постепенно увеличиваться.

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