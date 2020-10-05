Первый полуфинал лиги #КВНАЛТАЙ состоится 17 октября

Фото предоставлено лигой #КВНАЛТАЙ

Первый полуфинал лиги #КВНАЛТАЙ состоится в субботу, 17 октября, в барнаульском ДК «Сибэнергомаш» (пр. Ленина, 147),

За выход в финал будут бороться барнаульские команды «Счастливо», «Не Зарекайся. УФСИН РФ», «Теремок Крюгер», «АлтайКлан», «Под Каблуком», «Печка. АлтГТУ», «Сборная Медицинского Университета», а также бийская команда «Как Вариант», «СБОРНАЯ СИУ РАНХиГС» из Новосибирска и «Кто На Новенького» из Горно-Алтайска.

Напомним, всего в новом сезоне участвуют 18 команд. Первые финалисты определятся 17 октября. Начало игры - в 18 часов.

Стоимость билетов 200 - 250 рублей. Их можно купить во всех кассах сети Кассы.ру (также на сайте https://barnaul.kassy.ru) и у распространителей.

Организаторы предупреждают, что в связи с эпидситуацией по коронавирусу количество мест ограничено.

Подробности смотрите в сообществах лиги #КВНАЛТАЙ в Инстаграм: instagram.com/kvnaltay и во «ВКонтакте»: vk.com/kvnaltay.