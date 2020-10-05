В Барнауле женщина с ножом отбивала своего мужа от хулиганов

Дело возбудили по 111 УК РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Судя по криминальным сводкам и новостям, минувшие выходные на Алтае выдались кровавыми. Возможно, причиной всему очередной «ретроградный Меркурий», а может быть, народ сходит с ума от всей этой истории с пандемией и ограничениями, не понимая, как жить дальше.

В воскресенье, 4 октября, 44-летняя жительница возвращалась домой вместе со своим бойфрендом, с которым проживает вместе уже лет 17. В это время у дома находилась группа молодых людей, с которыми произошел словесный конфликт. В ходе этого вышеуказанная дама сцепилась с неизвестной женщиной в драке, пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

В какой-то момент она заметила, что ее сожителя избивают несколько парней. Женщина, как истинная амазонка, вырвалась и забежала в свою квартиру на четвертом этаж, где взяла кухонный нож. Выбежав с ним на улицу, она ударила одного из обидчиков.

В результате 22-летнего парня госпитализировали с ранением печени в больницу. На буйную даму завели уголовное дело по статье 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью).