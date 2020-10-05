В Барнауле серийный вор-парфюмер украл из магазина семь флаконов духов

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в полицию обратилась представитель магазина элитной косметики и парфюмерии, расположенного в одном из торговых центров с жалобой на кражу из ее торгового зала семи флаконов духов. Об этом сообщает сайт Управления МВД России по Алтайскому краю.

Неизвестный злоумышленник похитил из магазина семь флаконов парфюмерии на сумму 46 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Оказалось, что это барнаулец 1980 года рождения, который был уже ранее судим за аналогичное преступление.

Он зашел в отдел с большой спортивной сумкой и незаметно складывал понравившиеся ему флаконы, после чего быстро ушел из магазина. Обвиняемый признался в содеянном и рассказал, что украденную парфюмерию успел продать неизвестным лицам. Ущерб обязуется возместить.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража.

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