Синоптики рассказали о прогнозе погоды на 5 октября в Алтайском крае

Возможно, будет идти мокрый снег. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Алтайский край пришел холод. После теплых солнечных выходных в регионе начал лить дождь, который может смениться мокрым снегом. Подробнее о погоде рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В понедельник, 5 октября, в Алтайском крае ожидается от +4 до +9 градусов. Местами по востоку может быть немного теплее – до +14. На большей части территории будут идти небольшие, местами умеренные дожди, а утром возможен и мокрый снег. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/с, местами ожидаются порывы до 15 м/с.

В Барнауле 5 октября столбик термометра поднимется только до +5, +7 градусов. Временами будет идти дождь, не исключен и мокрый снег. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/с и порывами до 14 м/с.

В следующие дни, в период с 6 по 11 октября, над районами Алтайского края установится неустойчивая погода с осадками.

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