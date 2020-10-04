В ковидных госпиталях на Алтае осталось 452 места

Коронавирус в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно данным оперативного штаба по коронавирусу в Алтайском крае на 4 октября, в ковидных госпиталях региона остаются свободными 452 места из 3020. Уровень заболеваемости продолжает постепенно увеличиваться.

За сутки выявлено 105 заболевших. На сегодняшний день проходят лечение в госпиталях – 1350 пациентов. Количество тяжелобольных - 272, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 87.

Жителей просят соблюдать безопасность – выдерживать социальную дистанцию, носить маски, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами и, по возможности, оставаться дома.

Тем временем, стало известно о гибели известного алтайского диктора. Сергей Марков ушел из жизни на 80-м году жизни. У него был подтвержден коронавирус. Ранее скончался заслуженный врач, всю жизнь проработавший в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи Игорь Деев.