На Алтае скончался известный диктор и тележурналист

Сергей Марков. Кадр телепередачи.

В Барнауле скончался легендарный диктор и журналист алтайского телевидения Сергей Марков. Он ушел из жизни на 80-м году жизни. Как пишут СМИ, Марков попал в больницу с переломом, в процессе у него обнаружили коронавирус.

Сообщается, что причиной его смерти стал инсульт, это пока предварительная информация.

- Сергей Марков родился в Барнауле 2 сентября 1941 года. Еще до школы он часто устраивал перед сверстниками концерты. Читал стихи, танцевал, пародировал. Школьником он попал на краевое радио. Позже окончил филологический факультет Барнаульского педагогического института и одновременно получил приглашение работать в театре драмы, после чего его позвали на Барнаульскую студию телевидения, - пишет Алтапресс об известном журналисте.

В прошлом января Сергей Степанович отметил шестидесятилетие работы на телевидении. О том, когда состоится прощание, сообщит ГТРК «Алтай». Ранее в Барнауле умер болевший коронавирусом заведующий первым травматологическим отделением краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, заслуженный врач России Игорь Деев.