«Фаната» парфюмерии из Барнаула будут судить за кражу

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаулец украл семь флаконов элитных духов из магазина в одном из торговых центров. Ущерб составил 46 тыс. рублей. Когда сотрудники заметили пропажу, они обратились в полицию.

- Заявление в отдел полиции по Октябрьскому району УМВД России по городу Барнаулу подала представитель магазина, - пишут полицейские.

Воришку быстро вычислили, им оказался 40-летний ранее судимый за аналогичное преступление мужчина.

- Как было установлено, подозреваемый зашел в отдел магазина с большой спортивной сумкой и незаметно складывал необходимые флаконы, после чего быстро покинул магазин, - сообщает управление МВД по краю.

К тому краденную парфюмерию он уже успел продать неизвестным людям. Сейчас на него заведено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК (кража). Задержанный дал признательные показания и пообещал возместит ущерб.