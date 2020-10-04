Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 4 октября 2020 года: 513

Коронавирус на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на 4 октября 2020 года, общее число погибших пациентов, у которых был выявлен коронавирус, составило 513 человек. По данным медиков, прямо от ковида скончались 222 человека, еще 287 случаев закончились гибелью пациентов в результате осложнений, отказа важных органов и т.д. На экспертизе 4 случая.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 256 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 97 пациентов.

- Всего в крае инфицированных – 14 125, количество выписанных по выздоровлению – 12 350 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 1262 человека, из них в госпиталях находятся 1235 пациентов; на амбулаторном лечении в условиях дневного стационара на дому - 27 пациентов, - сообщает оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 14125 человек, в том числе 1051 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 7663 случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими лицами; 4560 – у больных внебольничной пневмонией, 4033 – у заболевших ОРВИ, в 5532 случаях – бессимптомное течение.