Заминировали? В Барнауле эвакуировали посетителей торгового центра

Людей вывели на улицу. Фото: Александра Черданцева
Сегодня, 3 октября, в Барнауле эвакуировали посетителей торгового центра «Бум». Всех попросили выйти на улицу. По громкой рации сообщили, что магазин закрывается по техническим причинам.
По словам очевидцев, на место приехало несколько нарядов полиции. У каждого входа встали полицейские и не пускали никого в здание.
На улице люди высказывали догадки о причинах эвакуации. Большинство склонялось к тому, что здание заминировали. Точная причина пока неизвестна.
Около 18:30 часов посетителей вновь стали запускать внутрь.