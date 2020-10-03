Заминировали? В Барнауле эвакуировали посетителей торгового центра

Людей вывели на улицу. Фото: Александра Черданцева

Сегодня, 3 октября, в Барнауле эвакуировали посетителей торгового центра «Бум». Всех попросили выйти на улицу. По громкой рации сообщили, что магазин закрывается по техническим причинам.

По словам очевидцев, на место приехало несколько нарядов полиции. У каждого входа встали полицейские и не пускали никого в здание.

На улице люди высказывали догадки о причинах эвакуации. Большинство склонялось к тому, что здание заминировали. Точная причина пока неизвестна.

Около 18:30 часов посетителей вновь стали запускать внутрь.