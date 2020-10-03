Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 3 октября 2020 года составило 513

За минувшие сутки зарегистрировано еще 11 смертей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае растет число летальных случаев у пациентов, зараженных коронавирусом. Так, за минувшие сутки зарегистрировано еще 11 смертей. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Из 11 смертельных случаев именно от коронавируса скончались семь человек. В остальных случаях установлены иные причины смерти. За весь период пандемии в крае умерло 513 пациентов. От коронавирусной инфекции всего скончались 222 человека, по иным причинам смерти – 287 человек, четыре случая на данный момент находятся на экспертизе.

Также растет число тяжелобольных пациентов. Сейчас в крае 256 человек, у которых коронавирус протекает в тяжело форме. 97 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 14 125 человек, в том числе 1051 детей. Из общего числа заболевших 189 случаев – завозные, 7663 человек заболели после контакта с ранее заболевшими лицами, в 4560 инфекция выявлена у больных внебольничной пневмонией, в 4033 – у заболевших ОРВИ, в 5532 случаях – бессимптомное течение.

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