На трассе в сторону Бийска образовалась огромная пробка

Пробка в сторону Бийска. Фото: скриншот с паблика "Barnaul22"

3 октября на трассе Р-256 в сторону Бийска образовалась огромная пробка. Об этом сообщили подписчики паблика «Barnaul22» с просьбой разъяснить, в чем причина затора.

Автомобилисты жалуются, что стоят в пробке больше часа. Машины выстроились вплоть до Полковниково. В комментариях пользователи предположили, что перекрыли военные. Так как погода сегодня шепчет, многие решили насладиться последними теплыми деньгами в Горном Алтае, поэтому рванули на отдых.

– Повторение вчерашнего. Как же надоели эти движения колонн. Почему им не могут выделить отдельную дорогу? Народ-то почему страдать должен. Не все едут на отдых, кто-то по делам, по работе. А тут на тебе, чтоб по часу и более, – прокомментировала пост подписчица.

В последних комментариях автомобилисты пишут, что движение началось, и пробка постепенно рассасывается.