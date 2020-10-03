Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 октября 2020 года составило 14 125

Выписались из больниц уже 12 350 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 103 новых заболевших коронавирусом. Общее число зараженных достигло 14 125. Выписались из больниц уже 12 350 человек. За прошедшие 24 часа выздоровели еще 20 пациентов.

Краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом информирует, что новые случаи заболевания обнаружены в Барнауле – 27 человек, в Бийском районе – 14, в Бийске и Троицком районе – по 11 инфицированных, в Усть-Пристанском районе – семь, в Рубцовске, Тальменском, Целинном районах - по шесть заболевших, в Калманском, Кулундинском районах – по три заболевших, в Михайловском, Рубцовском районах – по два заболевших, в Заринске, Красногорском, Мамонтовском, Новичихинском, Ребрихинском районах – по одному заболевшему.

На сегодняшний день проходят лечение 1262 человека, из них в госпиталях находятся 1235 пациентов. На дому лечатся 27 пациентов.

Всего на 3 октября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции больше пяти тысяч человек.

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